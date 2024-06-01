Kılıçdaroğlu Trabzon'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Kılıçdaroğlu Trabzon\'da ziyaretlerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı makamında ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. Ortahisar'daki seyir terası ve akvaryumu da gezen Kılıçdaroğlu daha sonra cenaze namazına katıldı.

01.06.2024 17:51  Güncelleme: 17:56
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı makamında ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. Ortahisar'daki seyir terası ve akvaryumu da gezen Kılıçdaroğlu daha sonra cenaze namazına katıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'a geldi. Ortahisar Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Başkan Ahmet Kaya'ya görevinde başarılar diledi. Ortahisar Belediyesi'nin çalışmaları ile bilgiler alan Kılıçdaroğlu daha sonra Boztepe Seyir Terası ile Trabzon Akvaryumu ve Kuş Parkı'nı gezdi.

CHP mahalle temsilcisinin vefat eden annesinin cenaze namazına katıldı

Kılıçdaroğlu, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki ziyaretlerinin ardından CHP Düzyurt mahalle temsilcisi Osman Küçükosman'ın vefat eden annesi Fetiye Küçükosman'ın (90) cenaze namazına katıldı. Cenaze namazına Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Fetiye Küçükosman ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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