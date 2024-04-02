Kilis Belediyesi'nde devir teslim töreni
Yeni başkan makam koltuğuna oturdu
Kilis'te Hakan Bilecen dönemi başladı
KİLİS - CHP'den Kilis Belediye Başkanı seçilen Avukat Hakan Bilecen, belediyede gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından makam koltuğuna oturdu. Bilecen, "5 yıl boyunca bu bayrağı onurla taşıyacağım" dedi.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde rekor oy oranıyla Kilis Belediye Başkanlığına seçilen Avukat Hakan Bilecen, 2020 yılından bu yana görevini sürdüren Servet Ramazan'dan Kilis Belediye Başkanlığı görevini teslim aldı. Devir teslim törenine CHP Kilis İl Başkanı Ahmet Hangillioğlu, CHP İlçe Başkanları, belediyedeki birim amirleri, belediye personeli, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Makamdaki devir teslim töreninde konuşan eski Belediye Başkanı Servet Ramazan, "2019 yılında rahmetli Abdi Bulut Başkanımla beraber belediyede hizmet için başladık. Onun rahmetli olması sonucunda görevi ben teslim aldım ve yaklaşık 3 yıldır projelerimizi tamamladık. Biz bundan sonra belediyeyi Hakan başkana devredeceğiz. Bu bir hizmet yarışıdır ve bu yarışta proje konusunda her zaman yanında olacağız" dedi.
"Artık belediyeyi biz devraldık"
AK Parti'li eski Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın Kilis'in adını diğer illere duyurmasında çok fazla emeği olduğunu söyleyen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, "Rahmetli Abdi Bulut benim ağabeyimdi ve üzerimde çok fazla emeği var. Servet başkanımızı da ben çok severim Allah razı olsun onlardan. Artık Kilis Belediyesini biz devraldık. Bu bir bayrak yarışıdır ve o bayrağı çok güzel bir şekilde taşıyacağım. Tüm adaylarımıza tekrardan başarılar diliyorum herkesin emeğine sağlık. Hepimizin amacı Kilis'i bir adım ileriye götürmektir" diye konuştu.
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