Politika

Kilis Kent Konseyi Başkanlığına Osman Eray seçildi.

Kilis'teki STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, oda başkanları ve kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan geniş bir katılımcı ile gerçekleştirilen genel kurulda yönetim organları yenilendi. Üç sandıkta yapılan Kent Konseyi Başkanlığına 144 oy alarak Osman Eray seçildi. Eray'ın yönetim kurulu ise, Abdulcelil Kilimci, Ahmet Akın, Ahmet Polat, Aziz Ferhat Akkaya, Eren Alper Mısırlı, Fatih Çimen, Fatih Dalyanoğlu, Göçmen Erendor, Hamit Çekiçoğlu, Hakan Gültekin, İzzettin Hamdemirci, İbrahim Halil Yandak, Mahmut Polat Mehmet Ali Baysal ve Mehmet Nadir Katmer isimlerinden oluştu.

Kongreye, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, oda başkanlar, kamu kurumları, daire amir ve müdürleri katıldı. - KİLİS