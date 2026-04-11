Kim Jong-un\'dan Çin\'e Destek Mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ülkesini ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşme gerçekleştirdi. Kim, mevcut uluslararası gelişmelere dikkat çekerek ikili ilişkilerin daha da ileri seviyeye taşınmasının ortak çıkarlar açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Ülkesinin bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili tutumunu Wang'a aktaran Kim, "Kuzey Kore, Çin'in 'tek Çin' ilkesi temelinde ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamaya ve adil, çok kutuplu bir dünya inşa etmeye yönelik tüm iç ve dış politikalarını tam olarak destekleyecek" ifadelerini kullandı. Kim, Çin'e Devlet Başkanı Xi Jinping liderliğindeki sosyalist modernizasyon ve ulusal refahı sağlama mücadelesinde başarılar diledi. Wang ise Çin hükümetinin, liderler düzeyinde varılan mutabakat doğrultusunda Kuzey Kore-Çin ilişkilerini daha da geliştirme konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Pyongyang yönetimi, diplomatik temaslarını tamamlayan Wang'ın uğurlama töreni ile ülkeden ayrıldığını açıkladı.

Wang Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, diplomatik temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kore'de mevkidaşı Cho Son Hui ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Kuzey Kore yönetimi, Wang ve beraberindeki heyet onuruna bir resepsiyon düzenlemişti. - PYONGYANG