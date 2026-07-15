Kıraç: İnşallah bir daha böyle hain girişimler olmaz

Türk rock müziği sanatçısı Kıraç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "İnşallah bir daha böyle hain girişimler hiçbir zaman olmaz." dedi.

Sanatçı Kıraç, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ile TBMM Şeref Holü'nde yer alan "15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi" ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanan "15 Temmuz" temalı sergileri gezdi.

Sergileri gezdikten sonra AA muhabirine konuşan Kıraç, sergilerin özenle yapıldığını, beğendiğini söyledi.

Kıraç, FETÖ'nün hain darbe girişimine ilişkin, "Allah bir daha yaşatmasın, korkunç bir şeydi." ifadesini kullandı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileyen Kıraç, "İnşallah bir daha böyle hain girişimler hiçbir zaman olmaz. Halkımızın gücüyle, devletiyle el ele bu olaydan kurtulması çok önemliydi. Allah korusun." ifadesini kullandı.

"Bugün 10. yılı, unutmadık, unutturmayacağız"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Erdoğan ise darbe girişimi sırasında TBMM'de bombalanan alanı anımsatarak, darbe girişiminin izlerinin hala mevcut olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Gazi Meclis, o gece kendi sınavını en iyi şekilde verdi. O gün buradaki milletvekillerimizin direnişi gerçekten çok kıymetliydi. Türk halkı bir kez daha destan yazdı. Nice destanlar yazmıştı aslında tarihinde ama yakın tarihin en önemli destanlarından biri de 15 Temmuz gecesi yaşandı." diye konuştu.

Darbe girişimi sırasında şehit düşen ve gazi olan vatandaşları anımsatan Erdoğan, ailelerin ocaklarına ateş düştüğünü belirtti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 10. yılı, unutmadık, unutturmayacağız. Ülkemizi, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı korumaya, canımızı gerekirse uğruna vermeye hazır olduğumuzu her zaman dile getirmeye devam edeceğiz. Rabb'im birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o geceki o güçlü duruşu, feraseti, milletiyle birlikte olması, Cumhurbaşkanı'mızın o önemli çağrısına Türk milletinin verdiği o güçlü cevap bugün burada hala o kadar rahat yaşayabiliyorsak o günkü o mücadele, o şerefli günün sonucudur. Rabb'im böyle anları bir daha ülkemize yaşatmasın."