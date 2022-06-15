Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Bilal Erdoğan'ı kabul etti - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Bilal Erdoğan'ı kabul etti

15.06.2022 21:40

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dünya Ento Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dünya Ento Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Dünya Ento Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul ettiği aktarıldı. Açıklamada, kabulde İznik'te yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunlarına hazırlık konularının yanı sıra yakın gelecekte göçebe oyunlarının geliştirilmesi ve bu girişimin çerçevesinde planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Caparov yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın böylesine büyük çaplı uluslararası etkinliğin organizasyonuna destek vermeye hazır olduğunu ve aktif bir şekilde katılacağını dile getirdi.

Erdoğan ise, konfederasyonun ilki Kırgızistan'da yapılan Dünya Göçebe Oyunları sayesinde kurulduğunu belirtti. Dünya Göçebe Oyunlarının yapılacağı yer olarak İznik şehrinin seçilmesinin tesadüf olmadığına işaret eden Erdoğan, şehrin Isık Gölü anımsatan bir göl kenarında yer aldığını ve burada şehrin ele geçirilmesi için yapılan savaşta şehit düşen Kırgız askerlerinin anısına yapılan bir türbenin bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Erdoğan, Kırgızistan temasları çerçevesinde Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi kampüsünde Geleneksel Sporlar Meydanı'nın açılışına katıldı.

(Aliia Raimbekova/İHA)

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Bilal Erdoğan'ı kabul etti
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Bilal Erdoğan'ı kabul etti
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Bilal Erdoğan'ı kabul etti
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Bilal Erdoğan'ı kabul etti

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski'yi kabul etti
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Bilal Erdoğan'ı kabul etti - Son Dakika

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