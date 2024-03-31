Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı oy kullandı - Son Dakika
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Politika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı oy kullandı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı oy kullandı

Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Mehmet Saygılı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Saygılı, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Kabinde oyunu kullanan Saygılı, zarfı sandığa bıraktıktan sonra mührü teslim ederek imzasını attı. Saygılı, seçimlerin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni etti.

31.03.2024 11:31  Güncelleme: 11:37
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Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Mehmet Saygılı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Mehmet Saygılı, oyunu kullanmak üzere Leyla İsa Aktuğ İlkokulu'na geldi. Saygılı, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Kabinde oyunu kullanan Saygılı, zarfı sandığa bıraktıktan sonra mührü teslim ederek imzasını attı.

Saygılı, "Bismillah diyerek oyumuzu kullandık. 31 Mart Yerel Seçimlerinin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı oy kullandı - Son Dakika

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