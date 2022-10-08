Daha sonra Aşağı Mahmutlar Mahalle Konağı'na geçerek kadınlarla bir araya gelen Sarıeroğlu, konakta açılan kurslara katılan kadınların yaptığı ürünleri inceledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu , Kırıkkale 'de esnaf ziyareti yaptı, kadınlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › KIRIKKALE - AK Parti'li Sarıeroğlu, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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