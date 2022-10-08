KIRIKKALE - AK Parti'li Sarıeroğlu, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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KIRIKKALE - AK Parti'li Sarıeroğlu, ziyaretlerde bulundu

08.10.2022 19:54

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kırıkkale'de esnaf ziyareti yaptı, kadınlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kırıkkale'de esnaf ziyareti yaptı, kadınlarla bir araya geldi.

Sarıeroğlu, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılmak için geldiği kentte, ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler diledi.

Ardından Memur-Sen Kırıkkale Şubesine ziyarette bulunan Sarıeroğlu, bir süre İl Temsilcisi Yasin Pekuz ile görüştü.

Daha sonra Aşağı Mahmutlar Mahalle Konağı'na geçerek kadınlarla bir araya gelen Sarıeroğlu, konakta açılan kurslara katılan kadınların yaptığı ürünleri inceledi.

Sarıeroğlu'na ziyaretlerinde, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Jülide Sarıeroğlu, Kırıkkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika KIRIKKALE - AK Parti'li Sarıeroğlu, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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