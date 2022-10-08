KIRIKKALE - AK Parti'li Sarıeroğlu, ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kırıkkale'de esnaf ziyareti yaptı, kadınlarla bir araya geldi.
Sarıeroğlu, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılmak için geldiği kentte, ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler diledi.
Ardından Memur-Sen Kırıkkale Şubesine ziyarette bulunan Sarıeroğlu, bir süre İl Temsilcisi Yasin Pekuz ile görüştü.
Daha sonra Aşağı Mahmutlar Mahalle Konağı'na geçerek kadınlarla bir araya gelen Sarıeroğlu, konakta açılan kurslara katılan kadınların yaptığı ürünleri inceledi.
Sarıeroğlu'na ziyaretlerinde, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan da eşlik etti.
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