Kırklareli\'nde hasta ve engelliler için seyyar sandıklar taşındı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar sandık başına gitti

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara gitti. Konya'da 1 milyon 649 bin 704 seçmen, Karaman'da 189 bin 902 seçmen, Aksaray'da 245 bin 874 seçmen ve Afyonkarahisar'da 536 bin 163 seçmen oy kullanacak.