Kırklareli'nde hasta ve engelliler için seyyar sandıklar taşındı - Son Dakika
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Politika

Kırklareli'nde hasta ve engelliler için seyyar sandıklar taşındı

Kırklareli\'nde hasta ve engelliler için seyyar sandıklar taşındı

Kırklareli'nde oy verme işlemlerinin başlamasının ardından hasta ve engelliler için seyyar sandıklar taşındı. İl Seçim Kurulu görevlileri, kentte ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecedeki vatandaşların evine seyyar sandık götürdü. İlde 1 seyyar sandık ve 7 engelli veya hasta seçmen bulunuyor. 84 yaşındaki Gülsevim Eskici'nin evine seyyar sandık götürüldü. Oyunu kullanan Eskici, görevlilere teşekkür ederek seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

31.03.2024 11:44  Güncelleme: 11:45
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Kırklareli'nde oy verme işlemlerinin başlamasının ardından hasta ve engelliler için seyyar sandıklar taşındı.

Kırklareli'nde hasta ve engelliler için seyyar sandıklar taşındı. İl Seçim Kurulu görevlileri, kentte ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecedeki vatandaşların evine seyyar sandık götürdü. İlde 1 seyyar sandık ve 7 engelli veya hasta seçmen bulunuyor.

84 yaşındaki Gülsevim Eskici'nin evine seyyar sandık götürüldü.

Oyunu kullanan Eskici, görevlilere teşekkür ederek seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kırklareli'nde hasta ve engelliler için seyyar sandıklar taşındı - Son Dakika

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