Kırşehir'de toplu taşımaya zam, öğrenci 24, tam 32 TL - Son Dakika
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Kırşehir'de toplu taşımaya zam, öğrenci 24, tam 32 TL

Kırşehir\'de toplu taşımaya zam, öğrenci 24, tam 32 TL
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Kırşehir Belediye Meclisi, şehir içi toplu ulaşım ücretlerine yaklaşık yüzde 33 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Yeni tarifeyle öğrenci biniş ücreti 18 TL'den 24 TL'ye, tam biniş ücreti ise 24 TL'den 32 TL'ye yükseltildi.

Kırşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda şehir içi toplu ulaşım ücretlerinin artırılmasına karar verildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Kırşehir Belediyesi 2026 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda şehir içi toplu taşıma ücretleri görüşüldü. Mecliste alınan karar istikametinde öğrenci biniş ücreti 18 TL'den 24 TL'ye, tam biniş ücreti ise 24 TL'den 32 TL'ye yükseltildi.

Yeni tarifeyle birlikte her iki biniş ücretinde de yaklaşık yüzde 33 oranında artış yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kırşehir'de toplu taşımaya zam, öğrenci 24, tam 32 TL - Son Dakika

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