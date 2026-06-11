Kızılay'ın 158. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Kızılay'ın 158. Yılı Kutlandı

11.06.2026 11:38
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı ve çalışanlara teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Kızılayın 158'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeyi kullandı:

"Milletimizin dayanışma ruhunun, kardeşlik bilincinin ve paylaşma kültürünün en güçlü örneklerinden biri olan Türk Kızılayın 158'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için özveriyle çalışan Türk Kızılayın tüm mensuplarına ve gönüllülerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Politika, Kızılay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kızılay'ın 158. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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