Kızılcahamam'da kamp için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
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Kızılcahamam'da kamp için hazırlıklar tamamlandı

03.06.2022 15:32

AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Kızılcahamam'da kampa giriyor.

AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Kızılcahamam'da kampa giriyor. Kamp için ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı, pankartlar asıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir yapılamayan AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı başladı. Kızılcahamam'da 3 gün sürecek kampta 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklar masaya yatırılacak. Ekonomi, 3600 Ek Gösterge, dış politika gibi Türkiye'nin gündemindeki önemli başlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında karara bağlanacak.

AK Partinin Kızılcahamam'da en önemli gündemi ekonomi ve 3600 Ek Gösterge olacak. Fahiş Kira artışlarının önlenmesine yönelik çalışmalar da kamp çerçevesinde ele alınacak.

Kampın yapılacağı otel çevresine ilçe teşkilatı tarafından 'Evinize Hoş geldiniz Başkomutanımız', 'Sayın Cumhurbaşkanımız, Şehitler ve Kahramanlar diyarına hoş geldiniz', 'Rahat ol Türkiye emin ellerdesin', 'Türkiye'nin değil dünyanın lider' yazılı pankartlar asıldı.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabı da katılımcılara hediye edildi.

Kamp, 4 haziran cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak, ardından kapalı oturumlar düzenlenecek.

Ayrıca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kampta genel merkez ve meclis çalışmalarını anlatacak, meclis takvimi değerlendirilecek.

Terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlara dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunum yapması bekleniyor. Dış politikada artan trafik de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından paylaşılacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise ekonomi oturumunu yönetecek.

Ekonomi alanında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan sunum yapacak.

Kampın ikinci gününde tarım ve enerji başlıkları mercek altına alınacak. Bu başlıklar ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından ele alınacak.

Genel değerlendirmelerin ardından 5 Haziran pazar günü kamp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla son bulacak. AK Parti'nin büyük kampı Kızılcahamam'da güvenlik ve dış politika konuşulacak, ekonomi başlığı da masada olacak. - ANKARA

Kızılcahamam'da kamp için hazırlıklar tamamlandı
Kızılcahamam'da kamp için hazırlıklar tamamlandı
Kızılcahamam'da kamp için hazırlıklar tamamlandı
Kızılcahamam'da kamp için hazırlıklar tamamlandı
Kızılcahamam'da kamp için hazırlıklar tamamlandı

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A Milli Takım Nilüfer'de hazırlık kampında A Milli Takım Nilüfer'de hazırlık kampında
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kızılcahamam'da kamp için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

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