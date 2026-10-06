KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman\'ın mektubuna AB Komisyonu \'dikkatle not edildi\' yanıtı verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Kıbrıs Rum liderliğinin müzik festivalleri ve Barcelona futbol kampının engellenmesine yönelik girişimleriyle ilgili AB ve Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdiği mektubuna cevabında, Kıbrıs Türk tarafının endişelerinin ve bu eylemlerin BM sürecine etkisine ilişkin kaygıların "dikkatle not edildiğini" bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Kıbrıs Rum liderliğinin "güven aşındırıcı eylemlerine" ilişkin 28 Ağustos 2026 tarihinde ilgili uluslararası muhataplara gönderdiği mektuba AB Komisyonu tarafından cevap verildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erhürman'ın başta müzik festivalleri ve Barcelona futbol kampının engellenmesi olmak üzere Kıbrıs Rum liderliğinin artan güven aşındırıcı eylemlerine dikkat çekmek amacıyla BM ve AB dahil ilgili muhataplara mektup gönderdiği hatırlatıldı. Cumhurbaşkanlığı, Erhürman'ın mektubunda engelleme girişimlerinin zamanlamasına özellikle vurgu yapıldığını kaydetti.

Avrupa Komisyonu'nun mektuba cevabında, Kıbrıs Türk tarafının söz konusu eylemlere ilişkin ortaya koyduğu hususların ve bunların BM sürecine muhtemel etkilerine yönelik endişelerin "dikkatle not edildiği" belirtildi. Cevapta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yakın geçmişte adaya gerçekleştirdiği ziyaret hatırlatılarak, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında güvenin tesis edilmesi ve olumlu bir atmosferin teşvik edilmesinin uygun ortamın oluşturulması açısından taşıdığı öneme işaret edildi.

Komisyonun cevabında, amacın Kıbrıslı Türkler ile Rumlar ve Kıbrıslı Türkler ile AB arasında köprüler kurmak, diyaloğu geliştirmek ve yakınlaşmayı sağlamak olduğu ifade edildi.

Cevapta ayrıca, Kıbrıs Türklerinin izolasyonunun sona erdirilmesine ilişkin 2004 yılında alınan Avrupa Birliği Konseyi kararına doğrudan atıfta bulunuldu. Başta gençler olmak üzere Kıbrıs Türklerinin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayan, Kıbrıs Türkleri ile Avrupa Birliği arasında daha yakın ilişkiler kurulmasına hizmet eden sivil toplum faaliyetleri ve özel organizasyonların, AB Konseyi'nin söz konusu kararında ortaya koyduğu hedeflerle uyumlu olduğu belirtildi.

Barcelona'nın KKTC'deki kampı Rum tarafını karıştırmıştı

İspanyol futbol kulübü Barcelona'nın akademisi tarafından KKTC'de düzenlenmesi planlanan "Lefkoşa Kamp", Rum tarafının tepkisini çekmişti. Kulübün resmi internet sitesinde kamp yerinin "Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak duyurulmasının ardından Rum ELAM Partisi, İspanya hükümeti ile Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısı yapmış ve organizasyonun iptal edilmesini istemişti.

Erhürman, 28 Ağustos'ta Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki hak ve fırsatlarına ilişkin gelişmeler üzerine harekete geçerek Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik diplomatik, kültürel ve sportif alanlardaki engelleme girişimleriyle ilgili BM, AB ve Barcelona Futbol Kulübü'ne üç ayrı mektup göndermişti. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, mektupların BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya gönderildiği belirtilmişti.