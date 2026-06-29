KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Zorlu\'yu Kabul Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'yu kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kürşad Zorlu, ziyareti kapsamında ayrıca KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile de bir araya geldi.