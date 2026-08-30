KKTC'de Yolcu Gemisi Batması: 8 Kayıp - Son Dakika
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KKTC'de Yolcu Gemisi Batması: 8 Kayıp

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KKTC açıklarında batan yolcu gemisinde 240 kişi kurtarıldı, 19 kişi için arama devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu KKTC'de meydana gelen olaya ilişkin, "259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu gemide şu ana kadar 240 kişi kurtarılmış, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 19 yolcu için arama-kurtarma çalışmalarımız halen devam etmektedir" dedi.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin Girne açıklarında, Taşucu seferini gerçekleştirmek üzere Girne Limanı'ndan ayrılan Filojet isimli yolcu gemisinin su alarak batması hepimizi derinden üzmüştür. 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu gemide şu ana kadar 240 kişi kurtarılmış, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 19 yolcu için arama-kurtarma çalışmalarımız halen devam etmektedir. Olayın ardından Deniz Kuvvetlerimiz, KKTC Sahil Güvenlik ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma ekiplerimiz başta olmak üzere tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından da bölgede 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteriyle arama-kurtarma çalışmaları yürütülmektedir. Kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılması için arama-kurtarma çalışmalarımızı KKTC makamlarıyla koordinasyon içinde sürdürüyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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