KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın "çözümsüzlük çözüm değildir" söylemini eleştirerek, "Erhürman iki devletli çözüm vizyonumuzu sulandırıyor" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Kasım'da düzenlenen resmi geçit törenindeki konuşmasını eleştirdi. Ertuğruloğlu, Erhürman'ın son dönemde sıkça kullandığı "çözümsüzlük çözüm değildir" söylemine sert tepki gösterdi. Erhürman'ın söz konusu ifadeyle iki devletli çözüm politikasını sulandırdığını ve federal ortaklık zeminini yeniden canlandırmayı hedeflediğini ileri süren Ertuğruloğlu, "Hiç kimse kelime oyunları ile halkımızı kandırmaya ve boş hayaller pazarlamaya çalışmasın" ifadelerini kullandı. Ertuğruloğlu, Türkiye'nin ortaya koyduğu siyasi vizyon ile Erhürman'ın yaklaşımı arasında temel farklılıklar bulunduğunu savundu.

"Erhürman iki devletli çözüm vizyonumuzu sulandırıyor"

Erhürman'ın kelime oyunlarıyla iki devletli çözüm vizyonunu sulandırdığını savunan Ertuğruloğlu, "Cumhurbaşkanı Erhürman en son, Devletimizin 43. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi geçit töreninde yaptığı konuşmada, 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da ifade ettiği gibi, çözümsüzlüğü hiçbir zaman çözüm olarak görmediklerini' belirterek, 'Annan Planı referandumunda ortaya konulan irade ile Crans-Montana'da Türkiye ile birlikte sergilenen yapıcı tutumun bu yaklaşımın en açık göstergeleri olduğunu' söylemiştir" dedi. Ertuğruloğlu, Erhürman'ın kendi yaklaşımını desteklemek amacıyla Erdoğan ve Yılmaz'ın açıklamalarını referans gösterdiğini ileri sürerek, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Yılmaz'ın ortaya koyduğu 'çözümsüzlük çözüm değildir' söylemi ile Cumhurbaşkanı Erhürman'ın bunlara atıf yaparak dillendirdiği söylem arasında dağlar kadar fark vardır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin vizyonu KKTC'nin tanınmasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım'da Azerbaycan dönüşünde yaptığı açıklamaya değinen Ertuğruloğlu, Erdoğan'ın iki devletli çözüm politikasına desteğini yinelediğini, uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya ve siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ettiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 15 Kasım töreninde yaptığı konuşmayı da hatırlatan Ertuğruloğlu, Yılmaz'ın adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini vurguladığını belirtti. Ertuğruloğlu, Türkiye'nin "çözümsüzlük çözüm değildir" yaklaşımının, KKTC'ye uygulanan ambargo ve izolasyonların sona erdirilmesi, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Türkiye ile KKTC hükümetinin ortak vizyonunun geçmişte başarısız olan modeller yerine iki ayrı egemen devletin varlığına dayandığını belirten Ertuğruloğlu, bu politikanın Kıbrıs Türk halkının haklarını, egemenliğini ve güvenliğini korumayı esas aldığını kaydetti.

"Federal ortaklık modelleri tarihin tozlu raflarına gömülmüştür"

Erhürman'ın yaklaşımının federal çözüm arayışlarını yeniden gündeme getirmeyi amaçladığını ileri süren Ertuğruloğlu, "Erhürman'ın söylemi ise KKTC'nin egemen, eşit iki devlet ve eşit uluslararası statü talebini sulandıran, taktiksel bir kelime oyunlarından başka bir şey değildir. 'Çözümsüzlük çözüm değildir' denilerek halkta boş bir değişim beklentisi oluşturulmak istenmektedir" dedi. Ertuğruloğlu, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle federal ortaklık modellerinin defalarca başarısız olduğunu savunarak, 2017 yılında Crans-Montana'da bu modelin tamamen tükendiğini belirtti. Federal temelli müzakerelere geri dönülmesini zaman kaybı olarak nitelendiren Ertuğruloğlu, "Yeniden federal temelli müzakere masasına dönmek zaman kaybıdır, Kıbrıs Türk halkının geleceğinden çalmaktır ve defa defa kısır döngüdür" ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkının geleceğinin egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki bağımsız devletin iş birliğine dayandığını vurgulayan Ertuğruloğlu, Türkiye'nin desteğiyle iki devletli çözüm vizyonundan taviz vermeden ilerleyeceklerini kaydetti.

Hristodulidis'in futbol maçı önerisine de tepki

Açıklamasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in iki tarafın gençleri arasında dostluk amaçlı futbol maçı düzenlenmesi önerisini de eleştiren Ertuğruloğlu, teklifi "samimiyetsiz" olarak nitelendirdi. GKRY'nin yıllardır Kıbrıs Türk sporcularının uluslararası müsabakalara katılımını engellediğini belirten Ertuğruloğlu, Türkiye takımlarıyla yapılacak dostluk maçlarına dahi karşı çıkan Rum tarafının böyle bir öneri sunmasını eleştirdi. Ertuğruloğlu, "Bu girişimin arkasındaki temel amaç, Kıbrıs Türk gençliğinin yalnızca sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti' izin verdiği ölçüde spor yapabileceğidir. Kendi onayları olmadan hiçbir uluslararası temasın gerçekleşmesine izin vermeyen bu yaklaşım tam anlamıyla bir ikiyüzlülüktür" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erhürman'ın söz konusu öneriyi kabul ederek kamuoyuna olumlu bir gelişme olarak yansıtmasına da tepki gösteren Ertuğruloğlu, "Tüm bunlar ortadayken, Sayın Erhürman'ın bu teklifi kabul etmesini ve bunu sevindirici bir gelişme olarak kamuoyuna yansıtmasını da kabullenmek mümkün değildir" dedi.