KKTC Lideri Mayın Temizleme Önerisinin Reddedildiğini Açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta güven artırıcı önlem olarak sunduğu mayınların temizlenmesi önerisinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis tarafından reddedildiğini açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta güven artırıcı önlemler kapsamında gündeme getirdiği mayınların temizlenmesi önerisinin Güney Kıbrıs Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulidis tarafından "güvenlik gerekçesiyle" reddedildiğini ifade etti. Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres'in son Kıbrıs temaslarında iki tarafın değerlendirmesine sunduğu güven artırıcı önlemler arasında mayınların temizlenmesi başlığının da yer aldığını belirtti. Kendisinin öneriyi kabul ettiğini ifade eden Erhürman, Rum tarafının ise öneriyi güvenlik gerekçesini öne sürerek reddettiğini dile getirdi.

Rum tarafından henüz açıklama yok

Erhürman'ın açıklamaları, Rum basınında da geniş şekilde yer buldu. Haberlere rağmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden söz konusu iddiayı yalanlayan veya ret kararının gerekçesini kamuoyuyla paylaşan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Mayınların temizlenmesi konusu, BM'nin iki taraf arasında güvenin artırılmasına yönelik gündeme getirdiği başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.