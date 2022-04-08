Koalisyon güçlerinden Ayn el-Esed saldırısına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Koalisyon güçlerinden Ayn el-Esed saldırısına ilişkin açıklama

08.04.2022 11:58
Koalisyon güçlerinden Ayn el-Esed saldırısına ilişkin açıklama

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'nü insansız hava aracıyla (İHA) hedef alan saldırıda herhangi maddi hasar ve can kaybı meydana gelmediğini açıkladı.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'nü insansız hava aracıyla (İHA) hedef alan saldırıda herhangi maddi hasar ve can kaybı meydana gelmediğini açıkladı.

ABD'nin öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne insansız hava aracı ile saldırı düzenlenmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri saldırı sonucu herhangi maddi hasar ve can kaybı meydana gelmediği bildirildi.

Saldırının Cuma günü yerel saatle 01.46'da meydana geldiği kaydedilen açıklamada Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne giren insansız hava aracının (İHA), ABD hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Koalisyon güçleri açıklamasında saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in 2020 yılının başında Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmeleri ardından, Irak'taki ABD askeri üsleri ve misyonları saldırıya maruz kalıyor.

Saldırıları hiçbir taraf üstlenmese de ABD saldırıların arkasında İran'a yakın silahlı grupların bulunduğunu iddia ediyor. - ERBİL

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Kaynak: İHA

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