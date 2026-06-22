Koçyiğit\'ten Çerçeve Yasa Açıklaması

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Barış ve demokratik toplum sürecinin temel güvencesi olan çerçeve yasanın bir an önce TBMM'ye gelmesi, hızlı bir şekilde tartışmamız ve yasalaştırmamız gerekiyor" dedi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Sürecin yol alması gerekiyor. Bunun için de tabii ki hukuki bir zemine, demokratik mekanizmalara ihtiyaç olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu nedenle barış ve demokratik toplum sürecinin temel güvencesi olan çerçeve yasanın bir an önce TBMM'ye gelmesi, hızlı bir şekilde tartışmamız ve yasalaştırmamız gerekiyor. O anlamıyla fiili olarak yürüyen sürecin yasal hale gelmesi ihtiyacının altını çizmemiz gerekiyor. Barış politikasının sürmesi, toplumsallaşması, kalıcılaşması için bunun bir zorunluluk olduğunu ifade etmeliyiz. Fiili süreçten yasal sürece geçiş meselesini siyaset kurumu ve TBMM, öncelikli bir başlık olarak ele almalıdır. Bu konuda daha fazla beklemeye, zaman kaybetmeye hiç kimsenin tahammülü olmadığını, doğru olmadığını da söylemeliyiz. Toplumumuzun ortak beklentisi, sürecin bütün belirsizliklerinin ortadan kaldırılması ve sürecin hukuki ve siyasal zemine kavuşturulmasıdır. Hukuki bir zemin olmazsa olmazdır. Çerçeve yasa, işte bu hukuki zemine yanıt oluşturacaktır ve sürecin kapsamını, ilkelerini, işleyişini ve demokratik denetim mekanizmalarını da belirleyerek güven ortamını güçlendirecek ve toplumsal güveni artıracaktır. Demokratik çözüm arayışlarının kurumsal ve kalıcı bir çerçeveye kavuşturulması en önemli başlık olacaktır" dedi. Koçyiğit, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyuna sunduğu rapor doğrultusunda somut adımlar atılması gerektiğini söyledi ve sorumluluğun iktidar ile TBMM'de olduğunu ekledi.

MECLİS BAŞKANI'NA ÇAĞRI

Çerçeve yasanın 'Terörsüz Türkiye' sürecini rahatlatmasının yanı sıra Türkiye'nin gelecek projeksiyonun yansıtacağını kaydeden Koçyiğit, yasanın geniş kapsamlı olması gerektiğinin altını çizdi. Koçyiğit, "Bu yasanın dar bir zeminde ele alınmasını ve bazı manipülatif başlıklar üzerinden sürecin manipüle edilmesini, topluma yanlış anlatılmasını veya yanlış algılar oluşturulmasının hatalı olacağını ve hızla bunun önünün alınması gerektiğini ifade etmeliyiz. Toplumsal barışımızı bir kez daha zehirlemeye dönük bu yaklaşımların karşısında yan yana durmaya ve hepimizin imza attığı ortak Meclis raporunu esas almaya ve onu da pratikleştirmeye bir kez daha tüm siyasi partileri ve Meclis'i davet ediyoruz. Bu konuda Sayın Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunuyoruz; Meclis Başkanı tıpkı komisyon sürecinde olduğu gibi bugün de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve bu tarihi süreçte barış için rolünü oynamalı, kolaylaştırıcı bir misyonla sürece sahip çıkmalıdır. 'Yasal barış, yasal çözüm ve yasal adım' diyoruz. Bütün bu yasallıklar olmadan sürecin güvenceden yoksun olacağını söylüyoruz" diye konuştu.