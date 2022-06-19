Kolombiya'da halk, devlet başkanını seçiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'da halk, devlet başkanını seçiyor

19.06.2022 17:10
Kolombiya'da halk, devlet başkanını seçiyor

Kolombiya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için için oy verme işlemi başladı.

Kolombiya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için için oy verme işlemi başladı.

Kolombiya'da halk, devlet başkanı ve başkan yardımcısını seçmek üzere ikinci kez sandık başına gitti. Yaklaşık 39 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde, önümüzdeki 4 yıl boyunca görev yapacak devlet başkanı ve yardımcısı seçilecek. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 16.00'da sandıkların kapanmasıyla sona erecek. İlk turu 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminde, solcu aday Gustavo Petro ile bağımsız aday Rodolfo Hernandez en çok oyu alan adaylar olarak ikinci turda yarışıyor.

Kolombiya tarihinde ilk

Birinci turda oyların yüzde 40'ını alan ve kendisini ilerici ve devrimci olarak tanımlayan Petro'nun geçmişte gerilla saflarında yer aldığı biliniyor. Üçüncü kez devlet başkanlığı seçimlerine katılan Petro'nun seçimi kazanması halinde Kolombiya, tarihinde ilk kez solcu bir devlet başkanı tarafından yönetilecek. Bağımsız aday olarak seçime katılan 76 yaşındaki Rodolfo Hernande ise ilk turda oyların yüzde 28'ini almıştı.

(Saim Sevinç/İHA)

YORUMLAR
500
Kolombiya'da motosikletli saldırı: 1 ölü Kolombiya'da motosikletli saldırı: 1 ölü
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kolombiya'da halk, devlet başkanını seçiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı
16:28 Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! 59 yaşındaki oyuncu sırrını açıkladı
16:26 2012'de eşini öldüren koca, ahırdaki gizli bölmede yakalandı
16:24 Yeşil sahalara veda ediyor! İşte Arda'nın Galatasaray'daki yeni görevi
16:00 Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı...
15:57 Görevli polis, kimliğini unutan öğrencinin ailesine ulaşmak isteyince alınan cevap yürek burktu: Annemle babam vefat etti
15:45 Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 18:00:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kolombiya'da halk, devlet başkanını seçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement