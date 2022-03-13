Kolombiya'da Senato ve Temsilciler Meclisi seçimleri için oy verme işleme başladı - Son Dakika
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Kolombiya'da Senato ve Temsilciler Meclisi seçimleri için oy verme işleme başladı

13.03.2022 21:09

Kolombiya'da halk, Senato ve Kongrenin ikinci kanadı Temsilciler Meclisine yeni üye belirlemek için sandık başına gitti.

Kolombiya'da halk, Senato ve Kongrenin ikinci kanadı Temsilciler Meclisine yeni üye belirlemek için sandık başına gitti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına giden Kolombiyalılar, 16.00'ya kadar oy kullanabilecek.

Senato için 16 listede 974 adayın yarıştığı seçimde, özel yerli seçim bölgesi için de 7 listede 23 aday oylanacak.

Ülkede, 29 Mayıs'ta düzenlenecek Devlet Başkanlığı seçimi öncesinde en çok oy alan adayların da tespit edileceği seçimde, 3 siyasi koalisyondan Umut Merkezi, Kolombiya için Ekip ve Tarihsel Pakt yarışıyor.

Senato seçimine, barış anlaşmasıyla silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve adını "COMUNES" olarak değiştiren partiye de anlaşma gereği 2026'ya kadar hem Senato da hem de Temsilciler Meclisi'nde 5 temsilci verilecek.

Bu seçimde ilk kez "Citrep" olarak bilinen silahlı çatışma mağdurları da Temsilciler Meclisine 16 aday seçmek için özel olarak oy kullanıyor.

Devlet Başkanı Duque'den sandık çağrısı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, açıklamasında, halka oy kullanmaları çağırısında bulunarak, "Vatandaşların bugün toplu halde dışarı çıkmalarını istiyoruz, demokrasinin zaferi aynı zamanda şiddeti reddetmektir." ifadesini kullandı.

Anketlerde solcular favori gösteriliyor

Kongre'de ilk kez solun favori olarak gösterildiği seçimlerde, Tarihsel Pakt koalisyonu adayı ve solcu Senatör Gustavo Petro, tüm anketlerde favori gösterilirken, sağ koalisyonun ise ciddi güç kaybedebileceği değerlendiriliyor.

Ülkede son zamanlarda özellikle sınır bölgelerinde artan şiddet nedeniyle 33 bin asker seçim güvenliğini sağlaması için Venezuela sınırına konuşlandırıldı.

Kolombiya'da Senato ve Temsilciler Meclisi seçimleri için oy verme işleme başladı
Kolombiya'da Senato ve Temsilciler Meclisi seçimleri için oy verme işleme başladı
Kolombiya'da Senato ve Temsilciler Meclisi seçimleri için oy verme işleme başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kolombiya'da Senato ve Temsilciler Meclisi seçimleri için oy verme işleme başladı - Son Dakika


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