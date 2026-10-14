Kolombiya, Kudüs'te İsrail büyükelçiliğini açarak bunu yapan 8'inci ülke oldu - Son Dakika
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Kolombiya, Kudüs'te İsrail büyükelçiliğini açarak bunu yapan 8'inci ülke oldu

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Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, selefi Gustavo Petro'nun kestiği diplomatik ilişkileri yeniden tesis edip büyükelçiliği Kudüs'te açtı. Kolombiya böylece büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 8'inci ülke oldu, açılışa Dışişleri Bakanı Omar Bula Escobar katıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, selefi Gustavo Petro'nun İsrail ile kestiği diplomatik ilişkileri yeniden tesis ederek, Kolombiya'nın İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyarak yeniden açtı.

Kolombiya, İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyan 8'inci ülke oldu. Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, selefi Gustavo Petro'nun Mayıs 2024'te Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail ile kestiği diplomatik ilişkileri yeniden tesis etti. Espriella, geçtiğimiz ağustos ayında göreve gelmesinin ardından İsrail ile serbest ticaret anlaşmasını yeniden yürürlüğe koydu ve Kolombiya'nın İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyarak yeniden açtı. Kudüs'teki büyükelçilik açılışına Kolombiya Dışişleri Bakanı Omar Bula Escobar katıldı.

Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Petro, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sert bir dille eleştirmiş, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini kapatıp büyükelçisini geri çekmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, sadece iki ay içinde Petro yönetiminin İsrail-Kolombiya ilişkilerindeki çoğu olumsuzluğu tersine çevirdiğini ve yeni bir çığır açtığını belirtti.

Öte yandan, ABD'nin 2018 yılında büyükelçiliğini Tel Aviv'den taşımasından bu yana Guatemala, Honduras, Kosova, Papua Yeni Gine, Paraguay ve Fiji büyükelçiliklerini Kudüs'e nakletti.

Kaynak: İHA
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