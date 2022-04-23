Koltuğa oturdu ilk hedefi Elazığ'ı büyükşehir yapmak oldu - Son Dakika
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Koltuğa oturdu ilk hedefi Elazığ'ı büyükşehir yapmak oldu

23.04.2022 16:12
Koltuğa oturdu ilk hedefi Elazığ'ı büyükşehir yapmak oldu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde koltuğunu ilkokul öğrencisi Emin Atıf Orman'a devretti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde koltuğunu ilkokul öğrencisi Emin Atıf Orman'a devretti. Orman'ın ilk hedefi ise Elazığ'ı büyükşehir yapmak oldu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Şehit Mehmet Akpınar İlkokulu Müdürü Fethi Ahmet Ersarı, öğretmen Muhittin İslamoğlu ile öğrencileri, Zeynep Topyıldız, Azra Aslanoğlu, Emin Atıf Orman'ı Başkanlık Makamı'nda ağırladı. 23 Nisan geleneğini bozmayan Başkan Şerifoğulları, koltuğunu Şehit Mehmet Akpınar İlkokulu öğrencisi Emin Atıf Orman'a devretti. Şahin Şerifoğulları koltuğunu devrettiği Orman'a Belediye Başkanı'nın görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verdi.

Projelerini tek tek sıralayan Orman, "Elazığ'ımız için çok güzel projelerimiz var. Bunların başında Elazığ'ı büyükşehir yapmak var. Daha sonra çocuklarımız daha temiz sular içebilsin diye okullarımızın musluklarına arıtma takacağız. Şehit Mehmet Akpınar İlkokulu'nun sahasına halı saha yapacağız. Akıllı ulaşım sistemlerini devam ettireceğiz. Atık ilaç projelerini sürdüreceğiz. Bir uygulama kuracağız. Kuracağımız uygulama ile hangi otoparkın boş olduğunu göreceğiz. Kaldırımlara araç park edilmesini yasaklayacağız. Gençlere yönelik müzikal faaliyetler yapacağız. Her gencimiz bir tane müzik aleti çalabilecek. Daha sonra turizmin önünü açacağız. Üstyapı ve altyapıyı devam ettireceğiz. Su borularını değiştireceğiz. Sıfır atık projesi çerçevesinde her tarafa geri dönüşüm kutuları bırakacağız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şerifoğulları, "Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Gelecekte bu mevkilerin gerçek sahibi sizler olacaksınız. Bu anlamda derslerinize çok iyi çalışmanızı, ödev ve sorumluluklarınızı başarılı bir şekilde yerine getirmenizi istiyorum. Sizden beklenenleri gerçekleştirirseniz ülkemizin yarınları da emin ellerde olacaktır." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. - ELAZIĞ

Koltuğa oturdu ilk hedefi Elazığ'ı büyükşehir yapmak oldu
Koltuğa oturdu ilk hedefi Elazığ'ı büyükşehir yapmak oldu
Koltuğa oturdu ilk hedefi Elazığ'ı büyükşehir yapmak oldu
Koltuğa oturdu ilk hedefi Elazığ'ı büyükşehir yapmak oldu

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Şahin Şerifoğulları, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Elazığ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Koltuğa oturdu ilk hedefi Elazığ'ı büyükşehir yapmak oldu - Son Dakika


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