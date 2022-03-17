Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım? - Son Dakika

İYİ Parti lideri Meral Akşener, komedyen Baturay Özdemir'in babasıyla ilgili anlattığı anıya yanıt verdi.

EMEKLİ ASKER BABASINI ANLATTI

Söz konusu videoda Özdemir, sahnede "Benim babam emekli asker. Eski MHP'li. Şimdi kafası çok karışık ama yani. Çok siniri bozuk. Evde böyle gergin yakalıyorum onu. 'Ne oldu baba?' diyorum. 'Ne diyorsun Meral'e' diyor. 'Ne diyeyim' diyorum ya" ifadelerini kullandı.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak Akşener'i etiketleyen Özdemir, "Ne diyim Meral Hanım?" diye sordu.

"İYİ DE BATURAY"

Videolu bir paylaşım yaparak Özdemir'e cevap veren Akşener ise şöyle yanıt verdi: "Baturay, Aydın'da esnaf gezerken beni etiketlediğin videoyu gösterdiler. Baban demiş ki 'Meral iyi mi?'. 'İyi' de Baturay."