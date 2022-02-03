Üye Girişi
Komisyon, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi - Son Dakika

Komisyon, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

03.02.2022 16:13
Komisyon, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

TBMM Hazırlık Komisyonu, PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

TBMM Hazırlık Komisyonu, PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında basına kapalı toplandı. Komisyonda, 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, sözlü savunma ve delilleri inceledi. Daha sonra yapılan oylamada, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verildi.

'OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ'Toplantının ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Ramazan Can, HDP'li Semra Güzel yerine sözlü savunma veren Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun da toplantıya katılarak son beyanlarını söylediğini açıkladı. Can, "Komisyon toplantısını yaptı. HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar verdi" dedi.

Can, Hazırlık Komisyonu raporunu salı günü Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sunacaklarını açıkladı. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu da raporu değerlendirdikten sonra dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verirse; raporu Genel Kurul'a havale edecek.


YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Semra Güzel, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Komisyon, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
15:03 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:23:17. #1.11#
SON DAKİKA: Komisyon, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement