KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek - Son Dakika

Bekir Ağırdır "Yaklaşmakta olan seçimlere dair tüm tartışmalarda konu kaçınılmaz olarak Kürtlerin oyuna geliyor. Herkes elinde kağıt kalem, hangi olası adayın ne kadar oy alabileceğini hesaplarken, Kürtlerin hangisine daha fazla oy verebileceğini tartışıyor. Bu çok doğal, çünkü seçimlerin sonucunu ve özellikle de Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu Kürt oyları belirleyecek" diye başladığı yazısında 2018 genel seçimlerinde HDP'nin 5.9 milyon oyla yüzde 11.7 oranına ulaştığını hatırlatıyor.

"PARTİSİNE EN SADIK KİTLE, HDP SEÇMENİ"

Partisine sadakati en yüksek seçmen kümesinin HDP'de olduğunu belirten Ağırdır şöyle devam ediyor:

"O nedenle HDP oy oranının en azından yüzde 12 üzerinde olacağını bugünden söylemek mümkün. Kaldı ki demografik değişim de HDP lehine işaretler veriyor."

Nüfus artışına dikkat çeken Ağırdır, HDP'nin avantajlı olduğunu öne sürüyor: "Kabaca bugün oy kullanacak 100 seçmenin 11'i ilk kez önümüzdeki genel seçimlerde oy kullanacak. Yine TÜİK verilerinden baktığımızda her bir ilde bu oran değişiyor. Özellikle Kürt nüfusun fazla ve HDP'nin yüzde 20'den fazla oy oranına ulaştığı 16 ilde bu oranlar daha da yüksek. Çünkü Türklerin nüfusu içindeki yetişkin ve çocuk nüfus oranlarıyla Kürtlerinki farklı.Örneğin Şırnak'ta yüzde 19, Siirt ve Hakkari'de yüzde 18, Ağrı, Muş ve Urfa'da yüzde 17, Batman, Bitlis ve Van'da yüzde 16, Diyarbakır ve Mardin'de yüzde 15, Iğdır ve Kars'ta yüzde 14 oranında genç seçmen ilk kez oy kullanacak."

"AŞİRET REİSLERİ VE TARİKAT ŞEYHLERİNİN ETKİSİ GEÇMİŞTE KALDI"

Kürtlerdeki oy davranışının aynen devam etmesi durumunda, HDP'nin oyunun 2 puan artacağını öngören Bekir Ağırdır; Kürtlerin hızla göç ettiğine ve kentlileştiğine de vurgu yapıyor:

"Eğitim seviyeleri üzerinden baktığımızda 2010'da yüzde 20 Kürt okuryazar değilken 2021'de yüzde 12'ye, ilkokul mezunları yüzde 35 iken yüzde 21'e gerilemiş. Ortaokul mezunu Kürt yüzde 15'ten yüzde 19'a, lise mezunu yüzde 17'den yüzde 27'ye, üniversite mezunları yüzde 5'ten yüzde 13'e yükselmiş."

Aşiret reisinin veya tarikat şeyhinin dediğini yapan Kürtlerin yok olduğunu belirten Ağırdır; bir zamanlar AK Parti'nin kendisini "Kürtlerin partisi benim" diye tanımladığını ancak bu durumun da değiştiğini dile getiriyor:

"Genel seçimlerin ardından KONDA'nın yayınladığı seçimin sayısal analizleri raporlarından özetleyerek söylersek 2011 seçimlerinde her 100 Kürt seçmenin 52'si Ak Parti'ye 35'i bağımsız adaylar yoluyla seçimlere katılan BDP'ye oy vermişti. 2015 seçimlerinde ise bu oran tersine döndü, her 100 seçmenin 65'i HDP'ye, 27'si Ak Parti'ye oy verdi."

"MUHALEFETE DE MESAFELİLER"

Kürtlerin henüz CHP'ye oy vermeye yatkın olduklarını söylemenin de mümkün olmadığını düşünen Ağırdır; "Kürtlerin bunca siyasal deneyimleriyle aynı zamanda politik bilinci ve bilgisi de oldukça güçlü. İki ziyaret, bir vaatle gönüllerini almak da mümkün değil." diyor.

Ağırdır son olarak HDP seçmenin muhalefete mesafesine rağmen gidişata itirazları olduğunu ve HDP'nin kapatılması durumunda bile bu itirazların seçimlerde belirleyici olduğunu vurguluyor.