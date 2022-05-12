Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Apala, Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, Türkiye'yi ziyaret edecek.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, 13-15 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmelerde, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilişkilerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesinin yanı sıra, güncel uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. - ANKARA