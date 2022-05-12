Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Apala, Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Apala, Türkiye'yi ziyaret edecek

12.05.2022 15:29
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Apala, Türkiye'yi ziyaret edecek

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, Türkiye'yi ziyaret edecek.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, Türkiye'yi ziyaret edecek.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala, 13-15 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmelerde, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilişkilerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesinin yanı sıra, güncel uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. - ANKARA

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Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Kongo, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Apala, Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika


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