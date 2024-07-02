Konya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı tarımsal destek başvurularını almaya başladı - Son Dakika
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Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı tarımsal destek başvurularını almaya başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı tarımsal destek başvurularını almaya başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede çiftçilere yönelik sürdürdüğü fidan ve fide desteklerinin 2025 yılı başvurularını almaya başladı. Başkan Altay, tarımsal desteklemelerin 2025'te de artarak devam edeceğini belirtti.

02.07.2024 09:54  Güncelleme: 09:57
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede çiftçiye yönelik sürdürdüğü fidan ve fide desteklerinin 2025 yılı başvurularını almaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı sağlama adına tarımsal desteklemelerin 2025'te de artarak devam edeceğini belirtti. Kırsaldaki en önemli önceliklerinin vatandaşların yaşadıkları bölgelerde refah seviyesini artırmak olduğunu vurgulayan Başkan Altay, şunları kaydetti:

"Tarımsal destekler konusunda çok kıymetli çalışmalar yürütüyoruz. Konya tarımının gelişmesi için 2025 yılı için planladığımız tarımsal destekleme başvurularımız başladı. Kırsal kalkınmayı sağlamak ve çiftçimizin yaşadığı bölgede gelirini artırmak amacıyla çiftçilerimize 2025 yılı için planladığımız yüzde 50 hibe destekli; elma, asma, şeftali, kiraz, ceviz, badem, aronya, ahududu, böğürtlen, az su tüketen bitkilerden; nohut, Macar fiği, aspir, korunga ile yüzde 85 hibe destekli tıbbi aromatik bitkilerden; kekik, adaçayı ve sumak için destekleme başvurularını 31 Temmuz tarihine kadar alacağız. Ayrıca pilot bölgelerde Antep fıstığı ve kestane fidanı desteklemesi yapılmaktadır. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm çiftçi kardeşlerimi Büyükşehir Belediyemizin sağladığı bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum."

Üreticiler destekleme için müracaat dilekçelerini Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediyelerine ve mahalle muhtarlarına teslim edilebilirken, müracaatlar online olarak da yapılabiliyor. Konuyla ilgili online başvuru, ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesine www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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