Konya Büyükşehir Belediyesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı'nın restorasyonunu tamamladı - Son Dakika
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Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı'nın restorasyonunu tamamladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı\'nın restorasyonunu tamamladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Meram Köprüsünün yanındaki Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı'nın restorasyonunu yaparak tarihi eseri yeniden ihya ediyor. Hamam, bir oyuncak müzesi olarak hizmet verecek.

09.05.2024 11:13  Güncelleme: 11:18
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Meram Köprüsünün yanındaki Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı'nın restorasyonunu yaparak tarihi eseri yeniden ihya ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hamamın bir oyuncak müzesi olarak hizmet vereceğini ifade ederek yapının restorasyonu konusunda çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Başkan Altay, başta Darülmülk Projesi olmak üzere, tarihi eserlerin ihya edilmesi konusunda hayata geçirdikleri projelerle Konya tarihinin ve kültürünün daha fazla hissedileceğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "600 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından yapılan, Konyalıların 'Meram Hamamı' diye bildiği Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı'nda restorasyon çalışması gerçekleştirerek, tekrar şehrimizin hizmetine sunacak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. En ince ayrıntısına kadar titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Restorasyonun ardından oyuncak müzesi olarak kullanılacak yapı, ailelerin çocuklarıyla beraber her daim ziyaret edebileceği yeni bir mekan olacak. Böylece Meram'ımız çok önemli bir hizmet daha kazanacak. Projesinden yapımına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Aynı bölgede Çamlıbel Çevre Düzenlemesi çalışması, tarihi Tavusbaba Camii'nin güçlendirilmesi ve bin araçlık yeraltı katlı otoparkı da yaptıklarını hatırlatan Başkan Altay, bölgede yapacakları yeni çalışmalarla Meram'ın marka değerini daha da yükseğe çıkaracaklarını ifade etti.

Karamanoğlu Mehmet bey hamamı

Halk arasında Meram Hamamı olarak da bilinen Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı, 1424 yılında Karamanoğulları Beyliği döneminde inşa edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi, zaman içinde deforme olan, 652 metrekarelik alana sahip olan ve toplam 16 mekandan oluşan bu tarihi yapıyı yeniden restore ederek Oyuncak Müzesi olarak projelendirdi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konya Büyükşehir Belediyesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı'nın restorasyonunu tamamladı - Son Dakika

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