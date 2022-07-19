Konya Büyükşehir'den Beyşehirli balıkçılara konteyner desteği - Son Dakika
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Konya Büyükşehir'den Beyşehirli balıkçılara konteyner desteği

19.07.2022 12:08
Konya Büyükşehir'den Beyşehirli balıkçılara konteyner desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, balıkçılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Beyşehirli balıkçılara konteyner desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, balıkçılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Beyşehirli balıkçılara konteyner desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde balıkçılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla balıkçılar için konteynerleri hizmete sundu. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi'ne üye 350 balıkçının avladıkları balıkları gölün muhtelif bölgelerindeki ilkel barakalara taşımaları ve burada sıhhi olmayan koşullarda alım yapmalarının önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışma çerçevesinde; geçimini su ürünleri avcılığı yaparak sağlayan balıkçılara balıkçı barınağı olarak da kullanılmak üzere içinde ofis, depo, lavabo ve tuvalet bulunan 6 konteyner teslim edildi. Balıkçıların olumsuz hava koşullarından etkilenmeden daha rahat çalışabilecekleri ortam sağlayan konteynerleri, Beysehir Gölü'ndeki; Kuşluca, Çiftlik, Gölkaşı ve Yeşildağ iskelesi ile Gölyaka limanlarına yerleştirildi.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, kendilerine kazandırılan balıkçı barınaklarından çok memnun olduklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Yapılan çalışmayla birlikte avlanan balıklar, daha modern ve hijyenik koşullarda muhafaza edilecek, maddi kayıplara maruz kalmadan yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına sunulabilecek. - KONYA

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Kaynak: İHA

Beyşehir Gölü, Konya, su, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Konya Büyükşehir'den Beyşehirli balıkçılara konteyner desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Büyükşehir'den Beyşehirli balıkçılara konteyner desteği - Son Dakika
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