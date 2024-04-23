Konya\'da Mahalle Muhtarları İle İstişare Toplantısı Düzenlendi

Politika

Konya'nın Karapınar ilçesinde Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantısı düzenlendi.

Karapınar İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk ve Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, 42 mahalle muhtarı ile Kültür Merkezinde bir araya geldi. Toplantıda, ilçenin genel durumu, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Muhtarların mahallelerindeki ihtiyaçları ve beklentileri dinlendi. Toplantıda ayrıca, ilçenin gelişimi ve halkın refahı için yapılacak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı İbrahim Önal, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, "5 yıl süre ile bizler belediye olarak sizler de mahalle muhtarı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz muhtarları yönetim tarzı olarak önemsiyoruz. Çünkü mahallenin kılcal damarı gibi mahalledeki sorunu bizlere iletmesi gereken birinci kişi veya sorunun müzakeresi bakımından da gerçekten önemli bir konuma sahipsiniz. Bundan dolayı sizlerle ben ve daire müdürlerimiz olarak hep istişare içerisinde olup yapılacak olan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunacağız" dedi.

Her zaman muhtarların vatandaş ile devlet arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Kaymakam Öztürk, "Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğu anda ilk olarak başvuracakları kapı muhtarlarımızdır" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Kaymakam Öztürk ve Başkan Önal tarafından Muhtarlar Derneği'nin temin ettiği muhtarlık rozetlerini muhtarlara taktı. - KONYA