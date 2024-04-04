2\'nci defa seçilen muhtar, mazbatasını alamadan kalp krizi geçirip öldü

Konya'da 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ulupınar Mahallesi muhtarı seçilen Ayhan Küçükyılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu mazbatasını alamadan öldü.
Konya'nın Hüyük ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde ikinci kez muhtarlığa seçilen 49 yaşındaki Ayhan Küçükyılmaz, ilçe merkezindeki kendisine ait kırtasiye iş yerinde öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. İhbar üzerinde olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayhan Küçükyılmaz, Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
2019 yılında mahallesinde muhtar seçilen Küçükyılmaz, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde de yeniden aday olmuş ve ikinci kez seçilmişti. Ayhan Küçükyılmaz'ın mahalle muhtarlığına seçilmesi nedeniyle henüz mazbatasını almadığı öğrenildi.
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