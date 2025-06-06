Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Yürüyüşleriyle Şehir Denetimi Yapıyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, evinden çizdiği farklı rotalarla Konyaaltı Belediyesi'ndeki makamına yürüyerek gitmeye devam ediyor. Kotan, yürüyüşlerinde eksik gördüğü noktalarda notlar alıyor, ilgili birim müdürlerine ve kurumlara aktarıyor ve çalışmaların hızla başlatılmasını istiyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, evinden Konyaaltı Belediyesi'ndeki makamına yürüyerek gidiyor. Kotan, yaptığı yürüyüşlerin rotalarını her gün değiştirerek, eksik gördüğü ve çalışma yapılması gereken yerleri tek tek not alıyor. Başkan Kotan, elindeki notlarını hem belediyedeki ilgili müdürlerine hem de ilgili kurumlara aktararak çalışmaların başlatılmasını istiyor. Yürüyüşlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kotan, yaptığı denetlemelerde esnafın kurallara uymasından da memnun olduğunu vurgulayerek, kendilerine teşekkürlerini iletti.

Esnaf ve vatandaşın bayramını kutladı

Kotan, arefe gününe denk gelen yürüyüşü sırasında hem vatandaşlarla hem de esnafla bayramlaşmayı da ihmal etmedi. Konyaaltı'nda huzuru ve mutluluğu hep birlikte yayacaklarını ifade eden Başkan Kotan, vatandaşlar ve esnafın yanı sıra yürüyüş rotasında görev yapan Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi personelinin de yanına giderek bayramlarını kutladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yaptığı yürüyüşleri sürdüreceğini ve Konyaaltı için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - ANTALYA