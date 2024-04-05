Konyaaltı Belediye Başkanı Çiçek Göndermek İsteyenlere Bağış Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Politika

Konyaaltı Belediye Başkanı Çiçek Göndermek İsteyenlere Bağış Çağrısı Yaptı

Konyaaltı Belediye Başkanı Çiçek Göndermek İsteyenlere Bağış Çağrısı Yaptı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, kendisine çiçek göndermek isteyenlere LÖSEV ve ÇYDD'ye bağış yapma çağrısında bulundu. Başkan Kotan, çocuklara umut olmak için bağış yapılmasını istedi.

05.04.2024 18:08  Güncelleme: 18:14
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, kendisini tebrik etmek amacıyla çiçek gönderecek olanlara "Çiçek yerine LÖSEV ve ÇYDD'ye bağış yapın. Mutluluğumuz gençlere burs, çocuklara umut olsun" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde oyların yüzde 53,76'sını alarak CHP'den Konyaaltı Belediye Başkanı olarak seçilen Cem Kotan kendisine tebrik etmek amacıyla çiçek göndermek isteyen vatandaşlara bağış yapma çağrısında bulundu. Başkan Kotan vatandaşların çiçek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağış yapmalarını istedi.

"Lösemili çocukları unutmayalım"

Başkan Kotan, "Tebrik etmek için çiçek göndermek isteyen tüm dostlarımızdan bir ricamız var. Çiçek göndermek yerine lösemili çocuklara umut olmak için LÖSEV'e, Cumhuriyet'e bağlı gençlerin eğitimi için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) yapacağınız bağışlar bizleri daha mutlu edecektir. Mutluluğumuz gençlere burs, çocuklara umut olsun. Nezaketiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi.

Çocuklara ve gençlere umut olmak isteyenler, "LÖSEV: TR79 0001 0022 1103 4585 1850 47 Ziraat Bankası ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: TR60 0006 4000 0016 2050 1293 80 İş Bankası" IBAN numaralarına bağış yapabilir. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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