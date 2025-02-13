Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Esnaf ile Buluştu

Politika

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan esnafın taleplerini dinledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan esnaf buluşmaları kapsamında işletme sahipleriyle bir araya geldi. İlçenin ekonomik ve sosyal hayatında esnafın önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Kotan, "Sunduğunuz kaliteli hizmetlerle Konyaaltı'nı cazip hale getiren sizlersiniz. İnsanlar güvenli ve huzurlu yerlere gelir, biz de bu bilinçle hareket ediyoruz" dedi. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kotan, yaz sezonuna hazırlık kapsamında düzenlemeler yaptıklarını ve ilçenin daha düzenli hale gelmesi için çalıştıklarını ifade etti. Esnafın karşılaştığı sorunlara hızlı çözüm üretebilmek adına kapılarının her zaman açık olduğunu vurgulayan Kotan, "Sizlerle düzenli aralıklarla bir araya gelmeyi sürdürelim. Biz yaptığımız çalışmaları paylaşırız, sizler de talep ve önerilerinizi doğrudan iletebilirsiniz" dedi. Denetimlerin halk sağlığını korumak amacıyla yapıldığını belirten Başkan Kotan, hijyen ve düzenin önemine dikkat çekti. Kotan, "Sizler bizim aynamızsınız. İşletmelerinizin temiz ve düzenli olması hem esnafımıza hem de ilçemize değer katacaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, esnafın da kent düzenine katkı sağlaması gerektiğini ifade ederek, birlikte hareket edilmesi halinde Konyaaltı'nın daha yaşanabilir bir hale geleceğini söyledi. - ANTALYA