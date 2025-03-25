Konyaaltı\'nda Parklara Güvenlik Kamerası Kuruluyor

Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki parkların güvenliğini artırmak amacıyla önlemler almaya devam ediyor. Parklara yerleştirilen kameralar sayesinde vatandaşlara güvenli bir ortam sunulurken, özellikle çocuklu aileler ve kadınlar kamera projesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konyaaltı Belediyesi, seçim vaatlerinden biri olan parklara güvenlik kamerası yerleştirme projesine 23 Nisan Parkı'ndan başladı. Park içerisinde yaşanacak olumsuz olayların izlenebilmesi, özellikle çocukların ve kadınların güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini amaçlayan proje vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. 23 Nisan Parkı ile başlayan projenin, ilerleyen günlerde diğer parklarda da devam edeceği bildirildi.

23 Nisan Parkı'na 33 kamera yerleştirildi

Parkların güvenlik kameraları ile izlenmesinin, vatandaşın güvenliği açısından önemli bir adım olduğunu ve çalışmaların devam edeceğini belirten Konyaaltı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli İsmail Güleç, "Kamera hizmetine, Başkanımız Cem Kotan'ın talimatıyla başladık. Bugün Siteler Mahallesi içerisinde yer alan 23 Nisan Parkı'ndayız. Burada, parkın önemli noktalarında toplam 33 kamera kurulumu gerçekleştirdik. Montaj esnasında vatandaşların memnuniyetini de bizzat yerinde gözlemledik. Amacımız, çocuklarımızın güvenli bir ortamda koşup oynamalarını sağlamak" diye konuştu.

"Özellikle çocuklarımız için çok mutluyuz"

23 Nisan Parkı'nda hemen hemen her gün torunu ile vakit geçirdiğini belirten Münevver Yılmaz, kamera hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle çocukların güvenliği için çok güzel düşünülmüş bir proje olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu uygulama ile bu parka çok daha rahat geleceğiz. Parkımız artık çok daha güvenli" dedi. - ANTALYA