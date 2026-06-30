Koruyucu Aileler Günü Kutlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Her çocuk, koşulsuz sevileceği ve şefkatle besleneceği bir yuvanın sıcaklığını hak eder. Gönül kapılarını evlatlarımıza açan tüm koruyucu ailelerimizin günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun hayatına dokunmak, bir ülkenin geleceğini dokumaktır. Her çocuk, koşulsuz sevileceği ve şefkatle besleneceği bir yuvanın sıcaklığını hak eder. Gönül kapılarını evlatlarımıza açan tüm koruyucu ailelerimizin günü kutlu olsun."