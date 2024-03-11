Turgutlu Belediyesi tarafından Kosova Cumhuriyeti'nin önemli kahramanlarından biri olan Şehit Adem Jashari'nin ismini vererek ölümsüzleştirdiği parkın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törene Kosova Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileri de katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve kardeş ülkesi Kosova Cumhuriyeti'nin milli kahramanı ve Kosova bağımsızlığının kazanılmasındaki efsanevi komutanlarından biri olan Şehit Adem Jashari ismini İstiklal Mahallesi Ülkü Sokakta ölümsüzleşti. Şehit Adem Jashari'nin ismi, İstiklal Mahallesi Ülkü Sokakta yer alan parka verildi. Şehit Adem Jashari Parkı'nın açılışı çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Başkan Akın ayrıca Kosova Cumhuriyeti'nden gelen konuklara plaket takdiminde bulundu.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Anısını yaşatmak için İstiklal Mahallemizde adını ölümsüzleştirdiğimiz Dost ve kardeş ülkemiz Kosova Cumhuriyeti'nin milli kahramanı Şehit Adem Jashari Parkı'mızın açılışını gerçekleştirdik. Turgutlu'muzun her köşesinde kahramanların isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Şehit Adem Jashari Parkı'mız İstiklal Mahallemize ve kentimize hayırlı olsun" dedi.
Turgutlu Arnavut Kültür Derneği Başkanı Bilal Alsaç, Şehit Adem Jashari'nin oğlu Lulzim Jashari, Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Milletvekili Enver Dugolli, Milletvekili Sali Zyba ise Şehit Adem Jashari Parkı'nın açılmasına vesile olan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - MANİSA
Son Dakika › Politika › Turgutlu Belediyesi, Şehit Adem Jashari Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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