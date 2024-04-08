Kozan Belediye Başkanı Atlı makamına davul zurnalarla uğurlandı - Son Dakika
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Politika

Kozan Belediye Başkanı Atlı makamına davul zurnalarla uğurlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanı seçilen Mustafa Atlı, davul zurnalarla belediye binası önünde yüzlerce kişi tarafından karşılandı. Atlı, görevi dualarla başladı.

08.04.2024 15:11  Güncelleme: 15:22
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Kozan Belediye Başkanı Atlı makamına davul zurnalarla uğurlandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanı seçilen Mustafa Atlı, davul zurnalarla belediye binası önünde yüzlerce kişi tarafından karşılandı.

Geçmiş dönem Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın devir teslime katılmaması üzerine Atlı, görevi Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul'dan devraldı. Atlı, Kozan Belediyesinde düzenlenen törenle kapıda davul zurnalarla yüzlerce kişi tarafından karşılanarak makamında görevi dualarla başladı. İmam Bilal Özata tarafından belediye girişinde okunan dualarla görevi devir alan Atlı, 132 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı olduğunu ifade ederek " Seçim döneminde vatandaşlara vermiş olduğumuz sözler var. Bu sözleri yerine getirmek için bugünden itibaren yoğun bir çalışma temposu içinde olacağız. Kozan tarihini Anavarza Antik Kentini tarihi sokaklarını, tarımı kadın emeğini ülkemizde en değerli noktaya yükseltmek için çabalayacağız. Kozan gençliğini spordan sanata yükselen yeni bir dönemde halkın hizmetkarı olacağız. Besmele ile görevimize başlıyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Atlı, konuşmanın ardından tebrikleri kabul etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kozan Belediye Başkanı Atlı makamına davul zurnalarla uğurlandı - Son Dakika

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