Kozan Belediyesi'nin 301 Milyon TL Borcu Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Politika

Kozan Belediyesi'nin 301 Milyon TL Borcu Ortaya Çıktı

Kozan Belediyesi\'nin 301 Milyon TL Borcu Ortaya Çıktı

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, belediyenin 301 milyon TL borcu olduğunu ve seçim haftasında 10 bin ton mıcır ve kum dağıtıldığını açıkladı.

31.05.2024 16:07  Güncelleme: 16:09
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Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, belediyenin borcunun 301 milyon lira olduğunu belirterek, "Belediyenin seçim haftası 10 bin ton mıcır ve kum dağıttığı ortaya çıktı" dedi.

Başkan Atlı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek geçmiş dönemi değerlendirdi. Atlı, değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, belediyenin 301 milyon TL borcu olduğunu belirterek, "5 yıl görevimiz boyunca şeffaf olacağız. Kozan'da gençliğe hizmet ön plana alınacak. Kozan'ın gelişimine ve tarihine uygun yatırımlar yapılacak" diye konuştu.

Atlı, siyasi etik açısından belediye kapısının sökülmesini ve borçların asılmasını doğru bulmadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Kozan Belediyesi güncel borcu 160 milyon TL. İmar Limited şirketinin borcu 141 milyon TL. Güneş enerjisi nedeniyle çekilen krediler ve esnafa olan borçlar var. Gelir tablomuzda belediyemizin gelirleri ve işletme gelirlerimiz var. Belediyenin zarar eden işletmelerini kısa sürede zarar sebepleri belirlendi ve bu ay itibarıyla kara geçirmeye başladık. Kozan'da çok ciddi bir hizmet olmaması ve bir eser olmamasına rağmen 10. aydan itibaren borçlar çok ciddi bir artış sürecine geçmiş. 'Kum ticareti ile seçim kazanılamaz' diye seçimde söylemiştim. 26 Mart ve 30 Mart arasında 10 bin 250 ton mıcır çekilmiş."

Kozan Belediyesine ait tesislerin modern hale getirilmesi üzerine çalışmaların hızla sürdüğünü kaydeden Atlı, "Kozan'ın göç veren değil Adana'da talep gören bir ilçe olması ve yatırımcıların dikkatini çekecek bir kent olması yolunda adımları hızla atacağız. Sokak hayvanları rehabilitasyon çalışmaları için barınak bakım, sağlıklaştırma çalışmalarının sürdürüyoruz. Kısırlaştırma çalışmaları da yapılıyor" dedi.

Atlı, 2 Haziran Kozan'ın kurtuluş etkinliklerinin de bu yıl YKS'ya denk gelmesi nedeniyle sadece resmi törenlerin yapılacağını, gürültülü kutlama yapılmayacağını duyurdu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kozan Belediyesi'nin 301 Milyon TL Borcu Ortaya Çıktı - Son Dakika

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