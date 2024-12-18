Politika

KREMLİN Sözcüsü Peskov, Rus komutan Igor Kirillov'un ölümüyle sonuçlanan patlamanın terör eylemi olduğunu ve bunu Kiev yönetiminin organize ettiğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da dün Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı Ilya Polikarpov'un ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, patlamanın bir terör eylemi olduğunu belirterek, "Bu terör eylemini kimin sipariş ve organize ettiğini biliyoruz. Bu, bir kez daha Kiev yönetiminin terör yönetimlerine başvurduğunu gösteriyor. Düşmanın kim olduğunu ve neler yapabileceğini anlıyoruz" dedi.

Sözcü Peskov, patlama ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.