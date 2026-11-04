Kremlin Sözcüsü Peskov, ara seçim sonrası Trump'ın barış çabalarının sürmesini umuyor

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki ara seçimleri ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump görevini sürdürmeye devam ediyor. Barış çabalarını da sürdüreceğini içtenlikle umuyoruz" dedi.

ABD'de dün düzenlenen Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin her iki kanatta da çoğunluğu Demokratlara kaptırmasının ardından Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin Trump'ın barış çabalarını engelleyip engelleyemeyeceği konusunda bir soruya "Bu, ABD'nin iç meselesidir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonrası politikasına ilişkin beklentilerini aktaran Peskov, "Başkan Trump görevini sürdürmeye devam ediyor. Barış çabalarını da sürdüreceğini içtenlikle umuyoruz. Üçlü görüşmelerin bir sonraki turu oldukça yakında gerçekleştirilecek ve (ABD First Lady'si) Melania Trump'ın barış çabaları başarılı oldu. Tüm bunların devam etmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.