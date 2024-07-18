Kremlin Sözcüsü: Türkiye Karadeniz'de idari otorite konumunda - Son Dakika
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Politika

Kremlin Sözcüsü: Türkiye Karadeniz'de idari otorite konumunda

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Karadeniz'de idari otorite konumunda olduğunu belirterek, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin durumunu düzenlediğini söyledi. Peskov ayrıca, NATO gemilerinin yoğunlaştığı Karadeniz'in Rusya için ek bir tehdit oluşturduğunu ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağını ifade etti.

18.07.2024 14:17
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin durumunun Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile sıkı bir şekilde düzenlendiğini belirterek, Türkiye'nin bölgede idari otorite konumunda olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkenin deniz güvenliği stratejisine ilişkin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi kararlarına yönelik imzaladığı kararnameyle ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy'in onay verdiği bu stratejinin ana görevlerinden birinin NATO kuvvetlerinin Karadeniz'de daimi varlığını sağlamak olduğunu belirten Peskov, "Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin Karadeniz sularında kalma durumu Montrö Sözleşmesi ile oldukça sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Türkiye bu durumda bölgede idareci konumundadır ve yükümlülüklerini oldukça açık ve net bir şekilde yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.

"Rusya gerekli tüm önlemleri alacak"

Karadeniz'de NATO gemilerinin yoğunlaştığına dikkat çeken Peskov, "Elbette NATO gemilerinin yoğun varlığından bahsederken NATO'ya üye olan kıyı devletleri Bulgaristan ve Romanya'yı da dikkate alıyoruz. NATO devletlerinin Ukrayna çevresindeki çatışmaya daha doğrudan müdahil olduğu düşünüldüğünde mevcut durum Rusya için ek bir tehdit oluşturmaktadır. Elbette Rusya kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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