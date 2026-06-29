Kreş Yönetmeliği ile Standartlar Belirleniyor - Son Dakika
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Kreş Yönetmeliği ile Standartlar Belirleniyor

29.06.2026 11:17
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Yeni yönetmelik çocuk bakımevlerinde standartlar ve denetim süreçlerini ortadan kaldırıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile çocuklarımıza hizmet sunan merkezlerde karşılaştığımız yetki, standart ve süreç farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından, 27 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik"e ilişkin paylaşımda bulundu.

0-6 yaş arası çocukların sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerini, kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini ve bu kapsamda öncü bir adım daha attıklarını belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile çocuklarımıza hizmet sunan merkezlerde karşılaştığımız yetki, standart ve süreç farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz. 81 ilimizde, kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz ve uygulama birliği sağlıyoruz. Biricik çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize hayırlı olsun."

"Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kurumlara en fazla 1 ay süre tanınıyor"

Düzenlemeyle nelerin değiştiğine, denetim mekanizmalarının nasıl işleyeceğine ve düzenlemenin hangi kurumları kapsayacağına dair görseller de paylaşan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kreş ve gündüz bakımevlerinde fiziki ortam, metrekare, oda büyüklükleri, kapasite tespiti ve yaş grupları konuları standartlaşıyor. Görevli müdür, öğretmen, grup sorumlusu ve yardımcı personelin işe alım kriterleri netleşiyor, tüm personel kamu mevzuatına uygun şekilde istihdam ediliyor. Kreş ve gündüz bakımevleri yılda en az bir kez il müdürlüklerimiz tarafından idari, fiziki ve işleyiş yönünden denetleniyor. Uygulanan eğitim programlarının denetimi, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülüyor. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kurumlara en fazla 1 ay süre tanınıyor. Çocukların güvenliğini, sağlığını ve gelişimini riske atan durumlar için kademeli yaptırımlar ve kapatma hükümleri devreye alınıyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin halka açık olarak kurduğu tüm 0-6 yaş arası kreş ve gündüz bakımevleri artık bu yönetmeliğe tabi olacak. Düzenleme, kamu kurumlarının ve belediyelerin kendi personelinin çocukları için kurum içinde açılan kapalı devre çocuk bakımevlerini kapsamayacak."

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Kreş Yönetmeliği ile Standartlar Belirleniyor - Son Dakika

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