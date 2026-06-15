Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.49'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek müzakereler, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar ile Terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › Kabine Gündeminde Kritik Başlıklar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.