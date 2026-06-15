Kabine Gündeminde Kritik Başlıklar - Son Dakika
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Kabine Gündeminde Kritik Başlıklar

15.06.2026 16:18
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CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.49'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek müzakereler, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar ile Terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kabine Gündeminde Kritik Başlıklar - Son Dakika

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