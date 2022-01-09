Üye Girişi
Kuaför ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir güven tazeledi - Son Dakika

Kuaför ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir güven tazeledi

09.01.2022 11:00
Kuaför ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir güven tazeledi

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası'nın 28'inci olağan Genel Kurulu'nda Mevcut başkan Tolgahan Demir, yeniden başkan seçildi.

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası'nın 28'inci olağan Genel Kurulu'nda Mevcut başkan Tolgahan Demir, yeniden başkan seçildi. Ayrıca Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın ismi üyelerin ismi ile Antalya Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak değiştirildi.

Konyaaltı'nda bulunan Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 28'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda mevcut başkan Tolgahan Demir üyelerin oyu ile yeniden başkan seçildi. Yapılan seçimde Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın ismi genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanarak Antalya Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak değişti.

"Faaliyet raporu okundu"

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kuruluna Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere katılarak divan başkanlığına oy birliği ile seçildi. Geçmiş dönemin faaliyet raporları, denetim raporları ve bütçe tüm üyelerin oy birliği ile oylanarak kabul edildi. Ayrıca gelecek dönem için belirlenen bütçe de yine oy birliği ile kabul edildi.

"Esnafın yanında olduk"

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir, genel kurulda yaptığı konuşmasında, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, birçok toplantı, ziyaret ve konferanslara üyelerimizi temsilen katıldık. Meslektaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları çözmek için kurum ve kuruluşlar ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Hepimizin de bildiği gibi ülkemiz ve dünyayı etkisi altına alan Covid -19 hastalığı ve pandemi sürecinde esnafımızın yanında olduk. Esnafımızı ziyaret ederek, sorunlarını dinledik çözüm üretmeye çalıştık ve bu sürede esnafımıza dezenfekten ve gıda yardımında bulunduk" dedi.

"7 gün 24 saat hizmet"

7 gün 24 saat hizmet verdiklerini belirten Başkan Demir, "Esnafımızın vergi ödemeleri, gelir kaybı ve kira desteği, güzellik salonlarında yasaklanan lazer cihazı konusu, kolluk kuvvetler ve zabıtlarda yaşadığı sorunlar ve sektörel sıkıntılar hakkında üst makamlar ile gerekli gerekli görüşmeleri yaptık. Üyelerimizin mesleklerini daha da geliştirmeleri adına yapmış olduğumuz eğitimleri verdik.30 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde Türkiye'nin en etkin organizasyonlarından biri olan Güzellik ve Estetik Fuarı'nı gerçekleştirerek meslektaşlarımızın Türkiye ve dünyanın önde gelen firmaları ile birebir görüşmelerine olanak sağladık. Fuarda eğitimler düzenledik eğitim sonunda sertifikaları verdik. Bizler, evimizden, eşimizden çocuklarımızdan ve işimizden fedakarlık yaparak meslektaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet vermeye çalıştık" diye konuştu.

"Projelerinden bahsetti"

Yeni dönemde yapacakları projeleri anlatan Başkan Demir, "Üyelerimizin mesleklerini geliştirmek amacıyla ilgili kuruluşlarla ortak meslek kursları açacağız. Böylece üyelerimizin gelişen ve değişen teknolojiler, yasa ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacağız. Üyelerimizin mesleklerini daha da geliştirmeleri adına yapmış olduğumuz eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Odamızın internet sitesi önümüzdeki dönemlerde de üyelerimize odamızla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirmek adına devam edecek. Sektörün problemleri ile ilgili kanuni teklifler hazırlayıp üst kuruluşlara bildirmeye ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. İş bulma ve personel bulma konularında iş ve işvereni bir araya getirmek adına başlatmış olduğumuz projemiz kaldığı yerden devam edecek" şeklinde konuştu.

"Köprü görevi göreceğiz"

Oda üyeleri ile resmi kurumlar arasında köprü görevi göreceklerini belirten Demir, "Her yıl düzenlediğimiz ancak pandemiden dolayı 2 yıldır yapamadığımız aktiviteleri yapmaya devam edeceğiz. Başta Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri olmak üzere, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, Vergi Daireleri, Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Eğitim Merkezi gibi resmi kurum ve kuruluşlarla Oda üyelerimize hizmet veren kurumlar arasında siz değerli üyelerimiz arasında köprü olup sorunlarınızı çözmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kuaför ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir güven tazeledi
Kuaför ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir güven tazeledi
Kuaför ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir güven tazeledi
Kuaför ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir güven tazeledi

YORUMLAR
500

Esnaf ve Sanatkarlar, Türkiye, Antalya, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuaför ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir güven tazeledi - Son Dakika


Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine yanıt: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine yanıt: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
10:55
Bakan Nebati düzenlemeyi "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati düzenlemeyi "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
10:26
2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar 2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar         
09:44
Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kamerada Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kamerada         
09:08
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde skandal görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde skandal görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı         
08:58
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tartışma yarattı! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tartışma yarattı! Valilikten açıklama geldi         
08:45
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi         
05:49
Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?         
22:15
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 11:09:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kuaför ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir güven tazeledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement