Kula Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Kula Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Yapıldı

Kula Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Yapıldı

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, yaklaşık 9 ay aradan sonra görevine döndükten sonra ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Gündemdeki maddeler oylanırken CHP'li ve Cumhur İttifakı üyeleri arasında bazı tartışmalar yaşandı. Dönmez, destek veren AK Parti ve MHP’ye teşekkür etti.

06.03.2025 12:08  Güncelleme: 12:11
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Kula Belediye Meclisi 2025 yılı Mart ayı meclis toplantısı, yaklaşık 9 ay sonra görevine iade edilen Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez başkanlığında toplandı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda bir gündem maddesi bağımsız belediye meclis üyesi Mahmut Çalık'ın verdiği oyla kabul edilirken, CHP'li Başkan Dönmez'in meclise sunduğu gündem maddesine CHP'li meclis üyeleri ret oyu verdi.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, yaklaşık 9 aylık görevden uzaklaştırılması ve geçtiğimiz hafta içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından göreve iade edilmesinin ardından ilk meclis toplantısını yaptı. Kula Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2025 yılı Mart ayı meclis toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmeye başlandığı meclis toplantısında 07.05.2024 tarih ve 2024-047 sayılı meclis kararının iptaline ve görülen lüzum üzerine Kula Belediyesi'nin üyesi olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'ndan istifa edilmesi hususunun görüşüldüğü maddeye, CHP'li 8 meclis üyesi ret oyu, Cumhur İttifakı'nın 6 meclis üyesi ve bağımsız belediye meclis üyesi Mahmut Çalık kabul oyu kullandı. Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in kabul oyuyla eşitliğin sağlandığı madde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nda yer alan 22. madde gereğince Başkan Dönmez'in oyunun çift sayılması sebebiyle oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni müdürlükler, 1 adet uzman kadrosu ve 3 adet belediye başkan yardımcısı kadrosunun açılması ile ilgili görüşülen maddede de CHP'li meclis üyeleri arasında ayrışma yaşandı. Gündem maddesinin oylamaya sunulduğu anda CHP'li 7 meclis üyesi kabul oyu kullanırken, meclis katibi olarak görev yapan CHP'li meclis üyesi avukat Hilal Çetintaş çekimser oyu kullandı. Gündem maddelerinin tek tek görüşülüp karara bağlandığı toplantı sona erdi.

CHP'li Başkandan AK Parti ve MHP'ye teşekkür

Öte yandan, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, 2025 yılı Mart ayı meclis toplantısı öncesinde yaptığı açılış konuşmasında görevden uzaklaştırıldığı dönemde kendisine destek olanlara teşekkür etti. Yaklaşık 9 aylık hukuki mücadelesinde gerek telefonla arayıp gerekse ziyaret ederek destek veren AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez ve teşkilatı ile MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok ve teşkilatına teşekkür eden Başkan Dönmez, kazandığı hukuki mücadelesinin ardından kalan görev süresi boyunca Kula'ya hizmet etme gururu yaşayacağını söyledi.

Seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirmek için var gücü ile çalışacaklarını dile getiren Başkan Dönmez, Kula'ya yapılacak hizmetlerde meclis üyelerinin de vereceği destekler için şimdiden teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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