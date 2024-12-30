Kula Kaymakamı Özdemir Kapalı Pazar'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Kula Kaymakamı Özdemir Kapalı Pazar'ı Ziyaret Etti

Kula Kaymakamı Özdemir Kapalı Pazar\'ı Ziyaret Etti

Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, yeni açılan Kula Belediyesi Kapalı Pazar'ında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, esnafa hayırlı olsun dileklerini iletti.

30.12.2024 16:30  Güncelleme: 16:32
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Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte geçtiğimiz hafta hizmete açılan Kula Belediyesi Kapalı Pazar'ını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi. Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan da pazar esnafına hayırlı olsun dileklerini iletip defter ve kalem dağıttı.

Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir beraberindeki Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım ve belediye meclis üyeleri Mahmut Çalık Mustafa Gökay ile birlikte geçtiğimiz hafta faaliyete geçen Kula'nın yeni pazar yerini ziyaret ederek esnaflarla buluştu. Protokol üyeleri ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Özdemir, istek ve talepleri dinledi.

Ziyaret programında pazar esnafıyla tek tek sohbet eden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, yeni Pazar yerinin hayırlı olmasını temenni ederek Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın defter ve kalemlerini esnaflara hediye etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kula Kaymakamı Özdemir Kapalı Pazar'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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