Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 başdanışmanı ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 başdanışmanı ile yollarını ayırdı

Son Güncelleme: 15.09.2023 10:03

Ankara kulisleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı başdanışmanlarında görev değişikliği yapmasını konuşuyor. İddialara göre 65 yaşını geçen 14 başdanışman ile yollar ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarının bazılarıyla yollarını ayırdığı öne sürüldü. Kulislerde konuşulanlara göre 65 yaşını aşanların danışmanlık görevi yürütmemesi kararı alındı.

15 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Kulislerde konuşulanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarında görev değişiklikleri yapıldı. Buna göre 65 yaşını aşan 14 isimle yollar ayrıldı. İşte o isimler:

  1. Ayşenur Bahçekapılı
  2. Esengül Civelik
  3. Sefer Turan
  4. İbrahim Çelik
  5. Hakkı İlnur Çevik
  6. Fahri Kasırga
  7. İsrafil Kışla
  8. İhsan Şener
  9. Yalçın Topçu
  10. İbrahim Saraçoğlu
  11. Ayşe Türkmenoğlu
  12. Ahmet Karayiğit
  13. Mehmet Akarca
  14. Şükrü Karatepe

DAVUTOĞLU DÖNEMİNDE BAKANLIK YAPMIŞTI

Yolların ayrıldığı isimlerden Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, 2015 yılından bu yana Külliye'de bu alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışmanlık yapıyordu. Davutoğlu döneminde kurulan geçici hükümette Kültür Bakanı görevini üstlenen daha sonrada Erdoğan'ın danışmanlığı görevine getirilen Yalçın Topçu da görevine son verilen isimler arasında bulunuyor.

GAZETECİ KÖKENLİ DANIŞMANI DA AYRILDI

Listede yer alan önemli isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başta Katar olmak üzere Arap ülkelerine yaptığı ziyaretlerde eşlik eden Sefer Turan. Turan başdanışmanlık görevinin yanı sıra Erdoğan'a Arapça tercümanlığı da yapmaktaydı. 2017- 2020 tarihleri arasında Muğla Valiliği görevlerinde bulunan ve 2020 yılında Cumhurbaşkanının imzaladığı kararla görevinden alınan Esengül Civelek Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı görevine getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazeteci kökenli danışmanı Mehmet Akarca da görevinden alındı. Siyaset hayatına ANAP'ta başlayan ve bir dönem milletvekilliği de yapan Akarca gazeteciliğe TRT Trabzon Radyosu'nda başladı. Birçok ulusal kanalda görev yapan Akarca son olarak ATV Ankara Temsilciği görevini üstlendi. Akarca uzun süredir Erdoğan'a danışmanlık yapıyordu.

BİLAL ERDOĞAN'IN DA YAKININDAYDI

Külliye ile yolları ayrılan bir diğer isim de İsrafil Kışla. 3 dönem AK Parti Artvin Milletvekili olarak yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanan İsrafil Kışla, Bilal Erdoğan'a da yakınlığı ile de biliniyordu.

DARBECİLER TARAFINDAN ALIKOYMUŞTU

2018'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev yapan Fahri Kasırga da görevinden alınan isimlerden biri. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, darbeciler tarafından alıkonulmuştu. Görevden alınan bir diğer önemli isim de 2016'dan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı olan Hakkı İlnur Çevik oldu.

İbrahim Saraçoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 başdanışmanı ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 başdanışmanı ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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