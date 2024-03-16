Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mudanya\'ya Yatırım Sözü Verdi

Politika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Mudanya'ya gereken turizm yatırımlarını yapacaklarını söyledi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer ile bir araya geldi. STK'lar, dernek yetkilileri, vatandaş ve esnafla hasbihal eden Bakan Yardımcısı Alpaslan, Mudanyalılardan destek sözü aldı. Mudanya, Osmanlıya başkentlik yapmış Bursa'nın güzide ilçelerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Alpaslan, "Mudanya, kültür, tarih ve turizm açısından önemli ilçelerin başında gelmektedir. AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer ile hayata geçmesi ve daha başka Mudanya'ya neler kazandırabiliriz diye bazı ziyaretlerde bulunduk. Dernek ve STK'larla bir araya geldik. Vatandaşların refahını daha ileriye nasıl taşırız diye herkes ile bir bir görüşüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Mudanya'yı daha ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Mudanya bunu hak ediyor" dedi.

"Mudanya, tam bir turizm köşesi"

Türkiye'nin her bir köşesi, turizm açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Yardımcısı Alpaslan, "Türkiye turizmde en iddialı ülkelerin başında geliyor. Geçtiğimiz yıl en fazla turist ağırlayan 4'üncü ülke olduk. İnşallah bu yıl daha üst noktalara geleceğiz. 2028'de 100 milyar dolar gibi büyük hedeflerimiz var. Bu büyük hedeflere ulaşabilmemiz için Türkiye'nin her bir köşesini turizm açısından değerlendirmemiz gerekiyor. Bursa'da bu potansiyele sahip bir şehirdir. Tüm ilçeleri birer tarih şehridir. Mudanya'da bunlardan bir tanesidir. Sahili, tarihi evleriyle tam bir turizm köşesi gibi. Önümüzdeki dönem Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle çok güzel yatırımları Mudanya'ya kazandıracağız" diye konuştu.

"Mudanya, sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin önemli ilçelerinden biri"

Mudanya'nın Bursa'nın diğer 16 ilçesinden tarih, kültürü ve turizmi açısından daha zengin ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Gökhan Dinçer ise, "Ancak, turizmini canlandırmamız gerekiyor. Tarihi yapılarını bir bir ayağa kaldırmamız gerekiyor. O anlamla Bakanlığımız ile önemli istişarelerde bulunduk. Turizm ve kültürel anlamda iş birliğini en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Hükümetin desteği tabi ki, çok önemli. Mudanya, Bursa'nın olduğu kadar Türkiye'nin de önemli ve kıymetli ilçelerinden bir tanesidir. Bu anlamdaki değerini, anlatmaya, aktarmaya ve ortaya çıkarmak için desteklerini almaya devam ediyoruz. Projelerimize destek olmak için kendilerinden gerekli sözleri aldık" şeklinde ifade etti.

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Mudanya ziyaretinde Mütareke binasını, Mudanya Lozan Mübadilleri, Mudanya Giritya ve Alevi Kültür derneklerini ziyaret etti. Tirilye, Dereköy ve Aydınpınar tarihi bölgeler ve esnaf ziyaretinde bulunan Alpaslan, son olarak Mudanya'daki turizmcilerle iftarda buluştu. - BURSA